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Göztepe'den Cem Yılmaz paylaşımı: Büyü bozuldu

Göztepe Kulübü, Konyaspor maçında bu sezonki ilk golünü atıp ilk galibiyetini aldıktan sonra sosyal medyadan Cem Yılmaz'ın AROG filmindeki "Büyü bozuldu" sözlerini paylaştı. Bu paylaşım binlerce beğeni aldı.

21.09.2019 00:02

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, ilk golünü attığı haftada ilk galibiyetine imza attı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının başında Andre Poko'nun kırmızı kart gördüğü Göztepe, 76. dakikada Alpaslan Öztürk'ün penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Göztepe, ilk golünü bulduğu ligde ilk galibiyetine 5. haftada ulaştı.

GOL ATAMAYAN TAKIM KALMADI

Ligde 5 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekibin gol atmasıyla Süper Lig'de gol sevinci yaşamayan ekip kalmadı. İlk 4 haftada yenilgisi bulunmayan İttifak Holding Konyaspor ise ilk kez sahadan puansız ayrıldı ve haftayı 6 puanla tamamladı. Ligde ilk 4 haftada gol bulamayan Göztepe'de 2019-2020 sezonunun ilk golü Alpaslan Öztürk'ten geldi. Bu sezon Yukatel Denizlispor maçında Soner Aydoğdu ile bir penaltı vuruşundan faydalanamayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci penaltı atışını gole çevirdi.

"BÜYÜ BOZULDU"

Öte yandan Göztepe Kulübü, maç sonrası sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter'dan Cem Yılmaz'ın AROG filmindeki "Büyü bozuldu" sözlerini paylaştı. Bu paylaşım binlerce beğeni aldı.

Göztepe'den Cem Yılmaz paylaşımı: Büyü bozuldu

Alpaslan Öztürk, Cem Yılmaz, Konyaspor, Spor

YORUMLAR(1)
GEMLİK:Ama kurtulamazsınız bu futbolla da, umarım siz değil şu Kenyalılar düşer.
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