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Göztepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya dev destek

Göztepe Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, 1 milyon TL bağış yaptı.

31.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:05
Göztepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya dev destek
Göztepe Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, 1 milyon TL bağış yaptı.

İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Kampanyaya destek veren sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Spor
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