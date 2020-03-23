Göztepe'den Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı
Göztepe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
23.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:12
Göztepe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede iyi haberlerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede iyi haberlerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray, Fatih Terim, Spor