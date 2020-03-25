Göztepe'den Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Göztepe Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
25.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:02
Göztepe Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Fenerbahçe, Spor