Göztepe, Deplasmanda Kayserispor'a Mağlup Oldu: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında İM Kayserispor evinde konuk ettiği Göztepe'yi 2-1'le geçti ve ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'yi tek golle geçen İM Kayserispor bu hafta da Göztepe'yi 14. dakikada Chery ve 88. dakikada da Mensah'ın attığı gollerle 2-1'le geçti ve çıkışını sürdürürken Deniz Türüç 82. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip 28 puanla 11. sıraya yükselirken Göztepe ise 25 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi.