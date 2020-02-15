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Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'u geriden gelerek 3-1 mağlup etti.

15.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:46

Süper Lig'de 22. hafta maçında İttifak Holding ile Göztepe karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Göztepe oldu.

Aykut Kocaman'ın ardından Bülent Korkmaz ile yola devam etme kararı alan İttifak Holding Konyaspor, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

GÖZTEPE'DEN KRİTİK GERİ DÖNÜŞ

İttifak Holding Konyaspor'un golünü 34. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Göztepe'nin golleri 39. dakikada Serdar Gürler, 68. dakikada Andre Castro ve 74. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 33'e yükseltti. İttifak Holding Konyaspor 20 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı

İttifak Holding, Konyaspor, Spor


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