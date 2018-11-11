11 Kasım 2018, 16:10
»»

Göztepe Deplasmanda Yine Kaybetti

Göztepe Deplasmanda Yine Kaybetti

Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe bu sezon 5. kez deplasmandan puansız döndü.

Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a  2-1 mağlup olan Göztepe, deplasmandaki İzmir ekibi 12. haftada 18 puanda kalırken, bu sezon 6 deplasman  maçından birini kazanabildi, 5'inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Dış sahada Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor'a 1-0,  Kasımpaşa'ya 3-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilen Göztepe,  deplasmandaki tek galibiyetini Trabzonspor'a karşı 2-1'lik sonuçla elde etti.
Yasin Öztekin'den gollere devam
Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımının tek golünü atan  Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı formayla ligde 7. golüne ulaştı.
Göztepe'de dün 82. dakikada Celso Borges'in yerine oyuna dahil olan  Samed Ali Kaya ise kariyerinde ilk Süper Lig maçına çıktı.
İzmir temsilcisinde ayrıca, Titi, Wallace Reis ve Lamine Gassama'nın  ardından Alpaslan Öztürk ve Celso Borges de dünkü maçta sarı kart görerek, ceza  sınırına geldi.
Lige verilecek aradan sonra 26 Kasım Pazartesi günü lider Medipol  Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına 14 Kasım Çarşamba  günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
  
İzmir,Erzurumspor Kulübü

YORUMLAR