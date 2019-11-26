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Göztepe dış sahada şaha kalktı

SÜPER Lig'de milli aranın ardından sezonun çıkış yapan ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Göztepe, dış saha fobisini yendi.

26.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:53Göztepe dış sahada şaha kalktı

SÜPER Lig'de milli aranın ardından sezonun çıkış yapan ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Göztepe, dış saha fobisini yendi. Süper Lig'e 14 yıl sonra tekrar çıktığı sezondan bu yana deplasmanlarda oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar, üst üste Trabzonspor ve Alanyaspor'u yenerek çok kritik 6 puan topladı. 2017-18 sezonunun ikinci yarısında hiç dış saha galibiyeti alamayan Göztepe, geçen sezon ise gurbette sadece 3 maç kazanabildi. 2018-19'da Trabzonspor'u 2-1 yenen Göz-Göz, Ankaragücü engelini Kayseri'de 3-0'lık skorla aşmıştı. Küme düşmeme mücadelesi veren Göztepe, şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'i de İstanbul'da 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu sezon da deplasmanlarda kötü sonuçlara imza atan Göztepe, Trabzonspor ve Alanyaspor galibiyetleriyle şeytanın bacağını kırdı.

Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından 3 haftada 7 puan topladı. 1-0 kazanılan Trabzonspor maçına kaleci antrenörü Suat Arıcan'la çıkan Göztepe, genç teknik adam İlhan Palut yönetiminde ise BTC Turk Yeni Malatyaspor'la evinde 1-1 berabere kalıp, Alanya'dan zaferle döndü. Çıkışa geçen ve gözünü üst sıralara çeviren İzmir ekibi, cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ile oynayacağı müsabakaya odaklandı. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Göztepe'de orta saha Poko'nun sakatlığı sürerken, defansta görev yapan Alpaslan'ın cezası sona erdi. Alanyaspor maçının son dakikalarında sakatlanan kaleci Beto'nun ise tedavisi sürüyor. Beto'nun Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alması bekleniyor.


- İzmir

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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