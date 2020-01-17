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Göztepe, Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlık kampı kadrosunda yer almayan Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı.

17.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:56Göztepe, Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlık kampı kadrosunda yer almayan Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Eren'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Eren Derdiyok'a katkılarından dolayı teşekkür edildiği açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.
Türkiye kariyerinde 2014-2015 sezonundan itibaren Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe'de forma giyen Eren Derdiyok, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 126 maçta 43 gol atmıştı.

Futbol, Spor

Kaynak: AA

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