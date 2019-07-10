10.07.2019 13:24
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Göztepe, Eren Derdiyok'u renklerine bağladı

Göztepe, Eren Derdiyok

İZMİR / DHAGöztepe Kulübü, Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

İZMİR/ DHA

Göztepe Kulübü, Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Basel altyapısında forma giydikten sonra yine aynı takımda profesyonel futbol yaşantısına başlayan Eren daha sonra Bayer 04 Leverkusen takımına transfer oldu. Bayer 04 Leverkusen takımından Hoffenheim'a transfer olan Eren 2013-2014 sezonunda tekrar Bayer 04 Leverkusen takımında kiralık oynadı. Golcü oyuncu ülkemizde ise Kasımpaşa'nın ardından Galatasaray'da forma giydi.
İzmir ekibi, "Eren'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Galatasaray, İzmir, Spor

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