Haberler » Spor » Haber

Göztepe evinde Kayserispor'u rahat geçti: 4-0

Süper Lig'de 7. hafta maçında Göztepe evinde Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi bu sonuçla ligde ikinci galibiyeti aldı.

05.10.2019 20:02

Bornova İlçe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Göztepe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alpaslan Öztürk, 42. dakikada Soner Aydoğdu, 45. ve 50. dakikalarda Napoleoni kaydetti. Göztepe'de Serdar Gürler, 33. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 9'a yükseltirken, Kayserispor 3 puanda kaldı.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

7. dakikada Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Alpaslan fileleri havalandırdı. 1-0

43. dakikada ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yapan Soner, ağları sarstı. 2-0

45. dakikada Serdar'ın pasıyla topla buluşan Napoleoni, rakibinde sıyrılıp düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

49. dakikada Berkan'ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Napoleoni, topu ağlara yolladı. 4-0

Galatasaraylı futbolcu Seri gıda zehirlenmesi geçirdiGalatasaraylı futbolcu Seri gıda zehirlenmesi geçirdi

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldıGalatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı

Tugay Kerimoğlu için sigara itirafı: Günde 20 tane içiyorduTugay Kerimoğlu için sigara itirafı: Günde 20 tane içiyordu

SchalkeSchalke'de forma şansı bulamayan Ozan Kabak için Milan devreye girdi

Göztepe evinde Kayserispor'u rahat geçti: 4-0

Alpaslan Öztürk, Kayserispor, Bornova, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:27 Kayseri U-17 Ligi'nde 6. takım son hafta belli olacak
23:26 Fatih Terim: "Ben de hata yapabilirim, ben de insanım"
23:26 Mustafa Kaplan: "Oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı"
23:25 Amatör maçta arbede
23:22 Futbol sahasında korkutan dakikalar
23:21 Terim'den olay itiraf: Kendime...
23:10 Maçın ardından