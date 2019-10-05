Göztepe evinde Kayserispor'u rahat geçti: 4-0

Bornova İlçe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Göztepe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alpaslan Öztürk, 42. dakikada Soner Aydoğdu, 45. ve 50. dakikalarda Napoleoni kaydetti. Göztepe'de Serdar Gürler, 33. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 9'a yükseltirken, Kayserispor 3 puanda kaldı.
MAÇIN GOL DAKİKALARI
7. dakikada Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Alpaslan fileleri havalandırdı. 1-0
43. dakikada ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yapan Soner, ağları sarstı. 2-0
45. dakikada Serdar'ın pasıyla topla buluşan Napoleoni, rakibinde sıyrılıp düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
49. dakikada Berkan'ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Napoleoni, topu ağlara yolladı. 4-0