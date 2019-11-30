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Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında konuk takım, geçen haftaya göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.

30.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:16Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe- maçında konuk takım, geçen haftaya göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, golsüz berabere kaldıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında şans verdiği Alper Potuk ve Tolga Ciğerci'nin yerine Garry Rodrigues ile Max Kruse'yi oynattı.
Sarı-lacivertli ekipte ilk açıklanan listede oynayacağı duyurulan ve kasığında bir sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, takım arkadaşlarından önce ısınmaya çıktı. Daha sonra soyunma odasına giden Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Deniz Türüç oynadı. Deniz Türüç 7 maç sonra kendisine ilk 11'de şans buldu.
Sarı-lacivertli ekipte ligde en son 7. haftada Antalyaspor karşısında forma giyen Kruse, 5 maç aradan sonra tekrar formasına kavuştu. Sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Vedat Muric de Göztepe karşısında yedek soyundu.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında geçen hafta 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Savunmada Wallace Reis'in yerine cezasını tamamlayan Alpaslan Öztürk forma giyerken, Marcio Mossoro'nun yerine de Stefano Napoleoni mücadele etti.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da müsabakayı izledi.
Göztepeli futbolcular sahaya "Cinsiyete dayalı şiddete hayır, İzmir'i turuncuya boyuyoruz." yazılı pankartla çıktı.

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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