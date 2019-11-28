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Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

28.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:46Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü 'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalıştı. İkinci bölümde duran top ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı ekipte, sağ diz iç yan bağında ikinci derece yaralanma olan Andre Poko, sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması bulunan Yusuf Talum ve sol uyluk ön bölge kasında zorlanma ile ödem olan Kerem Atakan Kesgin idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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