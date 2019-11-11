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Göztepe fırsat tepti

Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak üst sıralara yükselme şansını tepti.

11.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:03Göztepe fırsat tepti
Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak üst sıralara yükselme şansını tepti.

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın büyük bir bölümünü önce götüren ekibi, son dakikalara doğru yediği penaltı golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Göztepe fırsat tepti

Yeni Teknik Direktör İlhan Palut'la ilk Süper Lig maçına çıkan Göztepe, Yeni Malatyaspor'da; Robin Yalçın, Sakıb Ayraç ve Teknik Direktör Sergen Yalçın gibi önemli eksikler bulunmasına rağmen maçı kazanamadı. Geçen hafta Trabzon deplasmanında kazanarak moral depolayan sarı kırmızılılar, bu maçla beraber hem alt sıralarla olan puan farkını açma üst sıralara yükselme şansını kaybetti. Ligde bu sezon oynadığı 6 iç saha maçının 2'sini kazanabilen Göz Göz, 2 maçtan beraberlikle ayrılırken 2 maçta da puan alamamıştı.

Göztepe milli arayı değerlendirecek

Lige verilecek milli maç arasına moralsiz giren Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, maç sonunda yaptığı açıklamada Teknik Direktör İlhan Palut'un oyun felsefesini aşılamak için biraz zaman ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Milli takım arasını iyi değerlendirip daha iyi futbol oynayıp daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Göztepe, milli aranın ardından deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. - İZMİR

Yeni Malatyaspor, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

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