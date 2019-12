Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Mehmet Sepil ve Ersan Parlatan

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray 'ı evinde 2-1 yenen Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, sergiledikleri futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi.Sepil, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'e çıktıklarından beri müsabakalarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynadıklarını, Galatasaray karşılaşmasının bu stattaki son Süper Lig maçı olabileceğini kaydetti.İki takımın da geçen hafta puan kaybı yaşadığını hatırlatan Sepil, "İyi oynadık. Takımdan çok memnunum. Yenmeyi çok istiyorduk. Herhalde biz bugün yenmeyi daha fazla istedik." ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın bu statta iki sezon önce şampiyonluğa ulaştığını hatırlatan Sepil, "İki senedir yenemiyorduk Galatasaray'ı. Her maçta yenilmiştik. O bakımdan da önemliydi. Biz yeni stadımızla yukarıya doğru bakmayı çok istiyoruz. Haftaya liderle harika bir maç var. Çok önemli, aslan gibi bir takımla, Demir Grup Sivasspor'la oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "Güzel ve önemli bir galibiyet aldık"Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, 3 puanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, geçen hafta Gençlerbirliği mağlubiyetiyle ligdeki çıkışlarına ara verdiklerini, bu nedenle Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi.Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Parlatan, "Çok iyi mücadele ettik, taraftarımız her türlü desteği verdi. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Önümüzde zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanımız var. İyi hazırlanarak o maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.Maçın ardındanGöztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "Güzel ve önemli bir galibiyet aldık"Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, 3 puanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, geçen hafta Gençlerbirliği mağlubiyetiyle ligdeki çıkışlarına ara verdiklerini, bu nedenle Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi.Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Parlatan, "Çok iyi mücadele ettik, taraftarımız her türlü desteği verdi. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Önümüzde zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanımız var. İyi hazırlanarak o maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.