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Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, evinde ağırladığı Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

22.02.2020 19:11 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:14Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 23. hafta maçında Kulübü'nü konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin golünü 71. dakikada Cameron Jerome kaydetti. Gaziantep'in golü 90+2. dakikada Souleymane Diarra'dan geldi.

GÖZTEPE HAFTAYA KAYSERİSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Bu beraberliğin ardından ligde bir maçı eksik olan Göztepe puanını 34 yaptı. Gaziantep ise 31 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Kayserispor'a konuk olacak. Gaziantep de Mediol Başakşehir deplasmanına çıkacak.

MAÇI TFF BAŞKANI DA TAKİP ETTİ

Karşılaşmanın 62. dakikasında Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica sarı kart gördü. Karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir de tribünden takip etti.


Gaziantep, Futbol, Spor

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