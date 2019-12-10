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Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

10.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:37Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 15. haftasında 14 Cumartesi günü 'ne konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde dar alan çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik antrenman yaptı.
Göztepe'de tedavileri devam eden Beto, Halil Akbunar, Andre Poko ve Yusuf Talum idmanda yer almadı.
Güzelbahçe Futbol Okulu öğrencileri antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi.

Gençlerbirliği, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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