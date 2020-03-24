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Göztepe gençlere şans vermedi

SÜPER Lig'de koronovirüs salgınına alınan önlemler kapsamında tüm müsabakaların ertelenmesinin ardından hazırlıklarına cuma günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak Göztepe'de genç futbolculardan en fazla şansı Yalçın Kayhan buldu.

24.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:59
Göztepe gençlere şans vermedi

SÜPER Lig'de koronovirüs salgınına alınan önlemler kapsamında tüm müsabakaların ertelenmesinin ardından hazırlıklarına cuma günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak Göztepe'de genç futbolculardan en fazla şansı Yalçın Kayhan buldu. Kanatlarda görev yapan 21 yaşındaki oyuncu, 26. haftaya kadar 8 maça çıktı. Oyuna hep sonradan dahil olan Yalçın toplam 161 dakika görev aldı. Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçın tamamında forma giydi.

Göztepe'nin diğer gençleri ise Yalçın kadar şans bulamadı. Forvette görev yapan Ege Özkayımoğlu son Çaykur Rizespor karşılaşmasında son 5 dakika görev aldı. Altyapıdan yetişen 18 yaşındaki forvet, kupada ise 3 müsabakaya çıkıp 1 gol attı. Göztepe'nin 20 yaşındaki futbolcusu Hüseyin Bulut ise ligde süre alamazken, kupada 2 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Sakatlığını atlatan Kerem Atakan da ligin 7. haftasında iç sahada oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında 6 dakika oynadı. Kaptan kaleci Beto'nun yedeği olan altyapı patentli kaleci Göktuğ da 4 Süper Lig karşılaşmasında kaleyi korudu. Beto'nun sakat ya da cezalı olduğu maçlarda kaleyi devralan 23 yaşındaki eldiven 263 dakika kaleyi korudu. Göztepe'nin sezon başında Pendikspor'dan transfer ettiği Batuhan Kırdaroğlu ise 5 resmi maça çıkıp devre arasında Altınordu'ya kiralandı. Orta sahada görev alan 19 yaşındaki futbolcu, Altınordu'da yalnızca 3 maça çıkabildi, hiç 11'de görev alamadı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Spor

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