17 Kasım 2018, 12:50
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Göztepe Golcülerinden Patlama Bekliyor

Göztepe Golcülerinden Patlama Bekliyor

MİLLİ maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek hafta evinde oynayacağı Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, forvet oyuncularından patlama bekliyor.



MİLLİ maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek hafta evinde oynayacağı Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, forvet oyuncularından patlama bekliyor. Göz-Göz'de geride kalan 12 haftada sadece Cameron Jarome 2 gol atarken, Cikalleshi, Deniz ve Samed Ali sessiz kaldı. Toplam 15 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılılarda forvetler skora yeteri kadar katkı sağlayamadı. Orta sahada görev yapan Yasin 7, Alpaslan 2, Castro ve Halil de 1'er kez ağları sarstı. Stoperde görev yapan Reis de 1 defa gol sevinci yaşayabildi. 

İngiliz futbolcu Jarome 3-2 kazanılan Atiker Konyaspor ve 2-0 galip gelinen Beşiktaş maçlarında topu filelerle buluşturdu. Göz-Göz'ün diğer gol silahları Cikalleshi ve Samed ise Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çengelköy karşılaşmasında gol attı.  Samed 4-1 kazanılan maçta 2, Cikalleshi ise 1 golle oynadı. Göztepe'de Cezayirli golcü Nabil Ghilas'a lisans çıkarılmadı. Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın kritik Başakşehir sınavı öncesi forvet oyuncularıyla özel olarak ilgilendiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda sakat futbolcular Traore, Atakan ve Deniz'in tedavileri sürüyor. - İzmir Başakşehir
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:50



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