Göztepe Golcülerinden Patlama Bekliyor

MİLLİ maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek hafta evinde oynayacağı Medipol Başakşehir
müsabakasının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, forvet oyuncularından patlama bekliyor. Göz-Göz'de geride kalan 12 haftada sadece Cameron Jarome 2 gol atarken, Cikalleshi, Deniz ve Samed Ali sessiz kaldı. Toplam 15 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılılarda forvetler skora yeteri kadar katkı sağlayamadı. Orta sahada görev yapan Yasin 7, Alpaslan 2, Castro ve Halil de 1'er kez ağları sarstı. Stoperde görev yapan Reis de 1 defa gol sevinci yaşayabildi.
İngiliz futbolcu Jarome 3-2 kazanılan Atiker Konyaspor
ve 2-0 galip gelinen Beşiktaş
maçlarında topu filelerle buluşturdu. Göz-Göz'ün diğer gol silahları Cikalleshi ve Samed ise Ziraat Türkiye Kupası
'nda oynanan Çengelköy karşılaşmasında gol attı. Samed 4-1 kazanılan maçta 2, Cikalleshi ise 1 golle oynadı. Göztepe'de Cezayirli golcü Nabil Ghilas'a lisans çıkarılmadı. Teknik Direktör Bayram Bektaş
'ın kritik Başakşehir sınavı öncesi forvet oyuncularıyla özel olarak ilgilendiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda sakat futbolcular Traore, Atakan ve Deniz'in tedavileri sürüyor. - İzmir
Başakşehir
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:50