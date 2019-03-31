Göztepe Golcülerinden Patlama Bekliyor

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalmak için son 8 haftada kader maçlarına çıkacak Göztepe, 3 golcüsünden patlama bekliyor. Bu sezon gösterdikleri performansla eleştiri oklarının hedefi olan Cameron Jerome, Nabil Ghilas ve Deniz Kadah
'la özel olarak ilgilenen teknik direktör Tamer Tuna
, futbolcularına güvenin tam olduğunu söyledi. Daha önce yaptığı açıklamada, "Sorun golcülerde değil, pozisyon yaratamamızda" diyen Tuna'nın milli arada 3 forvete özel program hazırladığı bildirildi. Arayı çok iyi değerlendiren golcülerin de hazır ve hırslı olmaları teknik ekibi sevindirdi.
Zorlu seriye gelecek hafta evinde oynayacağı Akhisarspor maçıyla başlayacak Göz-Göz'de Jerome 21 maça çıkarken, sadece Konyaspor
, Beşiktaş
ve Ankaragücü
müsabakalarında fileleri havalandırdı. İngiliz santrfor ikinci yarıda ise siftah yapamadı. Sezonun ilk yarısında lisansı askıya alınan Cezayirli Ghilas 6 karşılaşmada 1 gol atarken, Deniz de 17 maçta 2 kez sevinç yaşadı. Forvetlerinden toplam 6 gol elde eden sarı-kırmızılıların en skorer ismi 28 maçta 8 gol atan Yasin Öztekin
oldu. Süper Lig'de toplam 26 gol atabilen Göztepe, şimdiye kadar en az skor ürettiği sezonlarından birini yaşadı. - İzmir
Spor
Kaynak: DHA