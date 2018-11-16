Göztepe, Hentbolda Avrupa'da 3. Sezonunda

16 Kasım 2018 Cuma 11:29



16 Kasım 2018 Cuma 11:29

ALİ KORKMAZ - Türkiye'yi 2018-2019 sezonunda Challenge Kupası'nda temsil edecek Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Avrupa kupalarında 3. kez mücadele verecek.Challenge Kupası'nın 3. tur ilk maçında 18 Kasım Pazar günü deplasmanda Norveç temsilcisi OIF Arendal'la karşılaşacak Göztepe, Avrupa kupalarında ilk kez yer aldığı 2016-2017 sezonunda, aynı kupada 3. turda Hollanda ekibi JMS Hurry-Up'a elendi.Göztepe, 2017-2018 sezonunda da Challenge Kupası'nda 3. turda Yunanistan ekibi PAOK'u saf dışı bırakmasına rağmen son 16 turunda aynı ülkeden AEK'yi geçemedi.Avrupa kupalarına katıldığı önceki 2 sezonda 6 maça çıkan Göztepe, 3 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı."Şanslı kura çekmiyoruz"Göztepe Antrenörü Adnan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Challenge Kupası 3. turunda önemli bir rakiple karşılaşacaklarını ifade etti.Geçen sezon karşılaştıkları AEK'nin finale çıktığını hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:"İki senedir kupada çok şanslı kuralar çekmiyoruz. Belki AEK'yi elesek biz gidecektik finale. Bu sene de bizim grubun seribaşlarından bir tanesi geldi. OIF Arendal geçen sene EHF Kupası'nda iyi işler yapmış takım. Bir önceki turda da bu sene iddialı bir takım kuran Selka Eskişehir Hentbol'u eledi. Zor bir rakip ama biz de iyi bir takımız. Orada alacağımız sonuç turu belirleyecek diye düşünüyorum. Orada oyunun kontrolünü elimizde tutup, istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek buraya avantajlı döneriz. Norveç'ten en iyi skorla dönüp taraftarımızın desteğiyle turu geçmek istiyoruz.""Genç bir kadromuz var"Hentbol Erkekler Süper Ligi'ndeki mücadelelerini de değerlendiren Öztürk, 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldıklarını söyledi.Hedeflerinin olabildiğince üst sıraları zorlamak olduğunu kaydeden Öztürk, "Birinci hedefimiz takım sistemi ve düzeni oturtmak. Bir takım eksiklerimiz var ama maç oynadıkça bu eksiklerimizi gidereceğimizi düşünüyorum. Bizim hedefimiz ve planımız, kadromuza yetenekli ve genç oyuncuları takviye edip yolumuza devam etmek." dedi.Öztürk, geçen sezon iyi bir kadrolarının olduğunu ancak sezon başında uyum problemleri yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:"Bu nedenle muhtemel bir şampiyonluktan olduk geçen sene. Bu sene biraz daha genç bir kadromuz var ve hiçbir yabancı oyuncumuz yok. Takımdaşlık çok üst seviyede. Bu takıma sabredeceğiz. Birkaç sene içinde bu takım Türkiye'nin en önemli takımlarından biri haline gelecek. Bu adımlar atılmaya başladı. Kendi altyapımızdan ve Türkiye'deki yetenekli gençlerle yolumuza devam edeceğiz."Rakip OIF ArendalGöztepe'nin rövanşta 25 Kasım Pazar günü İzmir'de konuk edeceği OIF Arendal, 2010-2011 sezonunda Challenge Kupası'nda çeyrek finale kadar yükseldi.O sezon üçüncü turda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni iki maçta da mağlup eden Norveç ekibi, bu sezon ise 2. turda eşleştiği Selka Eskişehir Hentbol'u, ilk müsabakayı 6 sayı farkla kaybetmesine rağmen rövanşta 12 sayı farklı üstünlük kurarak saf dışı bıraktı.