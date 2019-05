Göztepe hentbolda belirsizlik

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde 4 sezondur mücadele eden Göztepe'nin bütçe sıkıntısı yüzünden bir alt ligde mücadele edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Şube Başkanı Deniz Durmaz konuya açıklık getirdi. Basın mensuplarıyla telekonferans toplantısı gerçekleştiren Durmaz, "Taraftarımız öncelikle şunu bilsin ki hentbol şubesinin kapatılması asla söz konusu değil. Her şeyden önce takım bütçesi olmadığı kadar düşecek. Bunu kabul etmemiz için bazı nedenler var. Başkanımız Mehmet Sepil'in göreve gelmeden önce hentbol, taraftarın finanse ettiği bir şubeydi. Altınbaş Holding döneminde bile taraftarımız bütçeyi karşılıyordu. Başkan Sepil, güzel hikayemizden dolayı hentbola yatırım yapma kararı aldı. 4 yıllık Süper Lig dönemimizde başkanımızın ortalama olarak 3 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını görüyoruz. Sadece 4 senelik süreçte 400-500 bin dolar gelir yaratılmış. Hentbol liglerinde kendi cebinden takımı finanse eden tek başkan Mehmet Sepil'dir. Şimdi iki karardan birini alacağız. ya düşük bütçeyle gençlerle kurulu kadromuzda Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi vereceğiz ya da alt ligde oynayacağız. Bunu henüz kesinleştirmedik" dedi.

Süper Lig'de yer alan takımların isim sponsorluğuna sahip olduğunu veya belediye destekli olarak mücadele ettiğini belirten Deniz Durmaz, "Hentbol Federasyonu'nun kötü yönetimi, branşın basında yeteri kadar rağbet görmemesi ve ilgisizlik nedeniyle tüm yük Mehmet Sepil'in üzerine bindi. Bülent Özkul Spor Salonu'nda yaklaşık bin kişiye maç oynarken şimdi 300 kişiye oynayan bir takım olduk. Elbette bizi asla yalnız bırakmayan ve şubeye sahip çıkan bir azınlık var. Sadece 20 kombine satabilmişiz. Batman, Yozgat, Amasya demeden bizimle seyahat eden taraftarlarımız bulunuyor. Başkanımız Mehmet Sepil bana 'Ben dahil kimse hentbol şubesini kapatamaz' dedi. Böyle bir şey asla olmayacak. Ancak bütçeyi düşüreceğiz. Kararımızı Ramazan Bayramı'ndan sonra vereceğiz. Ancak Federasyon'a 'Bizi alt lige düşürün' diye bir başvuru yapmadık. Hentbol liginde ortalama bir takım için 2-3 milyon TL civarı kaynak gerekiyor. Altyapının da maliyeti 850 bin TL civarında. Elbette isim sponsorluğu gerçekleştiği ya da desteklendiğimiz zaman başkanımızın da katkılarıyla hedeflerimize devam ederiz. Sadece başkanın cebinden çıkan parayla yatırım yapabilmek sürdürülebilir bir hikaye değil" diye konuştu.

AVRUPA'DA ÇOK SEVİLİYORUZ

Göztepe Hentbol Şube Başkanı Deniz Durmaz 4 yıllık Süper Lig dönemlerinde 3 kez Türkiye'yi Avrupa'da temsil ettiklerini söyledi. Göztepe camiasının ve taraftarının Avrupa'da çok sevildiğini vurgulayan Durmaz, "Ülkemizde maalesef hentbolla ilgili bir erozyon var. Yaklaşık 30 kulüp kapandı, faaliyetlerini durdurdu. Avrupa kupalarında tur atlasak dahi bize gelir gelmiyor. Üstüne diğer tur için biz para ödüyoruz. Ülkemizde şampiyonun belli olduğu bir lig var. Heyecanı olmayan bir lige sahibiz. Kulüpler bu yüzden yatırım yapmak istemiyor. Maalesef ekonomimiz kırılgan. İzmir'de problem var. Kimse yerel takımlara harcama yapmaya sıcak bakmıyor. Bu ne Göztepe'ye özgü bir şey ne de hentbola. Bazen yeniden yükselebilmek için dibi görmek gerekiyor. Ancak şubeyi asla kapatmayacağız" ifadelerini kullandı. Durmaz, Antrenör Adnan Öztürk'le de yollarını ayırdı.

CAN ÇELEBİ: "GERİ DÖNERİM"

Avrupa'da Türk hentbolunun en başarılı temsilcilerinden olan eski Göztepeli oyuncu Can Çelebi, camiaya önemli mesajlar verdi. Milli Takım kampından yer alan deneyimli hentbolcu, "Göztepe'nin küme düşürülmesi gibi bir durumun söz konusu olduğunu öğrenince dünya başıma yıkıldı. Ben gerekirse Avrupa'daki kariyerime son verir, gelir Göztepe'de oynarım. Hiç bir beklentiye de girmem. Yeter ki bu takım Süper Lig'de olsun. Tüm arkadaşlarımı harekete geçiririm. Elimden ne geliyorsa Göztepe için fazlasını yaparım. Eski Göztepeli oyuncularla da konuşurum. Hepimiz Göztepe için hazırız" ifadelerini kullandı.







Kaynak: DHA

- İzmir