Göztepe Hentbolda Mucize Peşinde

HENTBOL Erkekler Challenge Cup 3. Tur ilk maçında Norveç
temsilcisi OIF Arendal'a deplasmanda 40-25 yenilerek rakibini eleme şansını zora sokan Göztepe yarın rövanş mücadelesine çıkacak. Bornova Atatürk
Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakanın bilet fiyatları 35 ve 15 TL olarak satışa sunulurken, antrenör Adnan Öztürk
ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söyledi. İlk maçta farklı bir skor aldıklarını belirten Öztürk, "Arendal'a karşı kazanmak istiyoruz. Taraftarımız salonu doldursun. En iyi şekilde formamızın hakkını vereceğiz" dedi. - İzmir
Norveç
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:57