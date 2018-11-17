Göztepe Hentbolda Norveç Deplasmanında

Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Challenge Kupası 3. tur ilk maçında yarın OIF Arendal ile Norveç
'te mücadele edecek.
Organizasyona 3. turdan katılan Göztepe, ilk maçında yarın TSİ 20.00'de Arendal kentinde OIF Arendal'a konuk olacak. Karşılaşmanın rövanşı 25 Kasım Pazar günü İzmir
'de oynanacak.
Müsabakada Büyük Britanyalı hakemler Allan Stokes ile Brian Bartlett görev yapacak. Avrupa
kupalarında 7. maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, daha önceki 6 müsabakada 3 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.
Göztepe'nin rakibi OIF Arendal, 2010-2011 sezonunda Challenge Kupası üçüncü turda karşılaştığı Bahçeşehir
Koleji'ni iki maçta da mağlup ederek saf dışı bırakmıştı.
Norveç ekibi, bu sezon ise 2. turda eşleştiği Selka Eskişehir
Hentbol'u ilk müsabakayı 6 sayı farkla kaybetmesine rağmen rövanşta 12 sayı üstünlük kurarak elemişti.
Norveç
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:23