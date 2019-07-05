05.07.2019 12:13
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Göztepe hentbolda yeni yapılanma

Göztepe hentbolda yeni yapılanma

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde bir ara ligden çekilmesi tartışılıp yeni sezon öncesi küçülme ve gençleşmeye giden Göztepe, antrenör Adnan Öztürk'le yollarını ayırıp, takımı 5 yıldır yardımcı antrenörlük yapan İbrahim Belet'e emanet etti.

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde bir ara ligden çekilmesi tartışılıp yeni sezon öncesi küçülme ve gençleşmeye giden Göztepe, antrenör Adnan Öztürk'le yollarını ayırıp, takımı 5 yıldır yardımcı antrenörlük yapan İbrahim Belet'e emanet etti. İç transferde Harun Hacıoğlu ile sözleşme yenilenirken, Yunus Özmusul, Enis Yatkın, Enes Gümüşok, Atila Zaman, Adnan Diri, Tuğberk Çatkın, Murat Sekmen, Berkay Durmaz ve Görkem Biçer ile yollar ayrıldı. Kadroda düşünülmeyen hentbolculardan tecrübeli kaleci Yunus Özmusul'un Yunanistan'da AEK'ya transfer olmasından sonra sol oyun kurucu Tuğberk Çatkın da Katar ekiplerinden Al-Shamal'la anlaştı.


- İzmir
Kaynak: DHA
adnan öztürk, Spor

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