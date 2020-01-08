Haberler » Güncel » Göztepe ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi - Haber

Göztepe ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Antalya kampı başladı.

08.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:16
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kampı başladı. Göztepe
Ligde ilk 17 haftalık bölümü 23 puanla 10. tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Antalya'nın Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu çalışması ile başladı. Pas ve top kapma çalışması devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılı takımda Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi süren ve Antalya'ya getirilmeyen Poko'nun ise daha sonra kampa katılacağı belirtildi.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Göztepe ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Antalya, Belek, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:40  Ordu'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Haber
21:40  Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn: "Japonya'daki soruşturmada baskıya maruz kaldım" - Haber
21:38  Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı - Haber
21:38  Konya'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli - Haber
21:36  Libya'nın Misrata kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber
21:33  Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 asker şehit oldu - Haber
19:50  Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
8.01.2020 21:44:21