Göztepe ile Başakşehir 3. Randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir
, yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacak. İki takım bu mücadeleyle birlikte ligde 3. kez karşı karşıya gelmiş olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım
yönetecek. Göztepe, geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 6 mağlubiyet sonucu 18 puanla 9. sırada yer alırken, Başakşehir ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 27 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Medipol Başakşehir ile Göztepe, Süper Lig'de ilk defa geçtiğimiz sezon karşılaştı. İstanbul
ekibi bu maçlardan 2-0 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK M. Başakşehir'de zorlu İzmir
deplasmanı öncesi 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Elia ve Alparslan Erdem
ile sarı kart cezalısı olan Mahmut Tekdemir
, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
(İHA)
Bülent Yıldırım,Başakşehir
25 Kasım 2018 Pazar 12:26