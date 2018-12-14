14 Aralık 2018, 22:36
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Göztepe ile Bursaspor Puanları Paylaştı

Göztepe ile Bursaspor Puanları Paylaştı

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Latolevici'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Saivet'in vuruşunda Beto topu ayaklarıyla çıkardı. 28. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında savunmadan seken top ceza yayı üzerinde bulunan Castro'nun önüne düştü. Castro'nun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üstten dışarıya çıktı. 37. dakikada Lima, Berkan'ı çalımlayıp Göztepe ceza sahasına sokuldu. Lima'nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Beto topu kornere tokatladı

57. dakikada Halil'in ortasında Vertigini ile kaleci Okan çarpışınca topu önünde bulan Castro bekletmeden vuruşunu yaptı, kaleye giden topu Umut önledi. 67. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Castro'nun şutunda kaleci Muhammed topun sahibi oldu.

Stat: Bornova Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Murat Ergin Gözütok xx Göztepe: Beto xx, Alpaslan xx, Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Borges xx, Castro xx, Halil xx (Samed Ali dk. 85 ?), Yasin xx (Tayfur dk. 70 x), Jerome xx (Cikalleshi dk. 82 x) Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Erol Hakan, Yalçın, Gouffran Teknik Direktör: Kemal Özdeş Bursaspor: Muhammed xx, Barış xx, Chedjou xx, Vergini xx, Umut xx, Badji xx, Saivet xx (Jani dk. 87 ?), Aytaç xx, Lima xx, Latovlevici xx, Umut Nayir xx (Tunay dk. 72 x) Yedekler: Okan, Ertuğrul, Yusuf, Erme Furkan, Emin, Onur, Çağatay Teknik Direktör: Samet Aybaba Sarı kartlar: Poko (Göztepe), Aytaç, Badji, Latovlevici (Bursaspor)

(Ali Gözeten - Tolga Tahçı/İHA) Bursaspor
14 Aralık 2018 Cuma 22:36



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