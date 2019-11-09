Haberler » Spor » Göztepe-Karşıyaka voleybol maçı - Olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltıldı - İZMİR - Spor

Göztepe-Karşıyaka voleybol maçı - Olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltıldı - İZMİR

İzmir'de Karşıyaka ve Göztepe'nin voleybolda 14 yıl sonra karşı karşıya geldiği ilk maçta tribünde çıkan olaylar nedeniyle hakem, maçın taraftarsız olarak oynanmasına karar verdi.

09.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:42
'de ve Göztepe'nin voleybolda 14 yıl sonra karşı karşıya geldiği ilk maçta tribünde çıkan olaylar nedeniyle hakem, maçın taraftarsız olarak oynanmasına karar verdi.
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Göztepe ile Karşıyaka, Atatürk Voleybol Vestel Venus Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.
Polisin salon girişinde geniş güvenlik önlemleri aldığı maçın başında çirkin tezahürat ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 2 kez anonsla uyarı yapıldı.
İlk setin sonunda Karşıyaka'nın 25-24'ü yakalaması sonrası tribünde olaylar yaşandı. Polisin müdahale ettiği olayda 1 taraftar gözaltına alındı.
Olaylar nedeniyle soyunma odasına giden hakemler, karşılaşmanın taraftarsız olarak devam etmesine karar verdi.
Göztepe taraftarlarını salondan çıkaran polis ekiplerinin taraftarların salon çevresinden uzaklaştırılmasının ardından Karşıyaka taraftarlarını da salondan çıkaracağı belirtildi.
Yaklaşık 2 saattir duran maçın tribünlerin boşaltılması sonrası devam edeceği kaydedildi.
Göztepe-Karşıyaka voleybol maçı - Olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltıldı - İZMİR

Karşıyaka, voleybol, İzmir, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:08 Çeşme Belediyespor 7-0'la liderliğini sürdürdü
19:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü heyetini kabul etti
19:10 Hentbolda maçın ardından
19:04 Amatör maçta korkutan an
19:08 Maçın ardından
19:01 Gaziantep-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:25 Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti! Süper Lig'in en genç gol atan ismi Emre Demir oldu
16:32 Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma
16:27 Ozan Tufan'dan Ersun Yanal paylaşımı geldi
16:14 Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Ersun Yanal tartıştı haberlerine yalanlama
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 19:13:47