Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 13 Mart Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
11.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:24
Süper Lig'de 13 Mart Cuma günü Kasımpaşa 'ya konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Medipol Başakşehir maçında sakatlanan ve sağ uyluk ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan antrenmanda yer almadı.
Öte yandan antrenmandan önce futbolculara kulüp doktoru Halil Polat tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Medipol Başakşehir maçında sakatlanan ve sağ uyluk ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan antrenmanda yer almadı.
Öte yandan antrenmandan önce futbolculara kulüp doktoru Halil Polat tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme yapıldı.
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Kaynak: AA
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