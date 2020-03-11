Menü
Haberler ›› Spor ››Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 13 Mart Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

11.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:24
Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 13 Mart Cuma günü Kasımpaşa 'ya konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Medipol Başakşehir maçında sakatlanan ve sağ uyluk ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan antrenmanda yer almadı.
Öte yandan antrenmandan önce futbolculara kulüp doktoru Halil Polat tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Kasımpaşa, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Spor
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Spor
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti Spor
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Spor
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı