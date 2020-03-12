Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
12.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:54
Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kasımpaşa 'ya konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.
Hava yoluyla İstanbul'a gidecek sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, Ege Özkayımoğlu, Kerem Atakan Kesgin ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.
Hava yoluyla İstanbul'a gidecek sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, Ege Özkayımoğlu, Kerem Atakan Kesgin ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Kaynak: AA
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