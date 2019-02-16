Göztepe, Kayserispor Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'de yarın İstikbal Mobilya Kayserispor
'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk bölümünde 5'e 2 oyunların oynandığı antrenmanın, duran top çalışması ile tamamladığı bildirildi.
Hava yoluyla Kayseri'ye gidecek sarı-kırmızılı ekipte kafilede yer alacak futbolcular şöyle: Beto
, Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Wallace Reis, Kadu, Titi, Berkan Emir
, Erol Hakan Sepil, Lamine Gassama, Fausto Grillo, Lumor Agbenyenu, Alpaslan Öztürk
, Andre Poko, Andre Castro
, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl
, Axel Ngando, Yoan Gouffran, Yalçın Kayan, Deniz Kadah
, Cameron Jerome, Nabil Ghilas.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe maçında hakem Serkan Tokat
görev yapacak.
İstikbal Mobilya,Kayserispor
Kaynak: AA