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Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

25.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:48Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo 'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligde cumartesi günü konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışan Göztepeli futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Andre Poko ve Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: AA

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