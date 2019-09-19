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Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında yarın Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

19.09.2019 20:18Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında yarın Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışma yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Deniz Kadah ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Konyaspor karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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