Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında yarın Konyaspor
'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışma yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Deniz Kadah ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Konyaspor karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.