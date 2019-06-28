28.06.2019 19:16
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Göztepe köyüne 100 tonluk su deposu yapılacak

Göztepe köyüne 100 tonluk su deposu yapılacak

Bulanık ilçesine bağlı Göztepe köyüne inşa edilecek 4 bin 200 metre su isale hattı ile 100 tonluk su deposunun yapım ihalesi düzenlendi.

Bulanık ilçesine bağlı Göztepe köyüne inşa edilecek 4 bin 200 metre su isale hattı ile 100 tonluk su deposunun yapım ihalesi düzenlendi.
Kaymakamlık toplantı salonunda Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından gerçekleştirilen ihaleye, Birlik Müdürü Abdullah Bingöl , Özel İdare Müdürü Mahsun Çapalı, ihale komisyonu üyeleri ile firma temsilcileri katıldı.
8 firmanın katıldığı ihalede, en düşük teklifi 124 bin lira ile Sabırlar Ltd. Şti. verdi. İhale sonucunun yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacağı bildirildi.
Bingöl , ihalenin ardından yaptığı açıklamada, ihaleyi kazanan firmanın belirlenen standartlara ve tekniğe uygun şekilde hizmeti tamamlamasını istediklerini söyledi.
Bugüne kadar yaptıkları ihalelerde şaibeye meydan vermediklerini belirten Bingöl , ilçedeki cadde ve sokakları güzelleştirmek için yeni projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Bulanık , Bingöl , Güncel

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