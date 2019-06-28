Göztepe köyüne 100 tonluk su deposu yapılacak

Bulanık
ilçesine bağlı Göztepe köyüne inşa edilecek 4 bin 200 metre su isale hattı ile 100 tonluk su deposunun yapım ihalesi düzenlendi. Kaymakamlık
toplantı salonunda Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından gerçekleştirilen ihaleye, Birlik Müdürü Abdullah Bingöl
, Özel İdare Müdürü Mahsun Çapalı, ihale komisyonu üyeleri ile firma temsilcileri katıldı.
8 firmanın katıldığı ihalede, en düşük teklifi 124 bin lira ile Sabırlar Ltd. Şti. verdi. İhale sonucunun yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacağı bildirildi. Bingöl
, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, ihaleyi kazanan firmanın belirlenen standartlara ve tekniğe uygun şekilde hizmeti tamamlamasını istediklerini söyledi.
Bugüne kadar yaptıkları ihalelerde şaibeye meydan vermediklerini belirten Bingöl
, ilçedeki cadde ve sokakları güzelleştirmek için yeni projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.