Göztepe Kulübünden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
Göztepe Kulübü, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon liralık destek verdiklerini açıkladı.
31.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:32
Göztepe Kulübü, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon liralık destek verdiklerini açıkladı.
Kulüp başkanı Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olma kararı verdiklerini, kulüp adına 1 milyon liralık bağış yaptıklarını kaydetti.
Kulüp başkanı Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olma kararı verdiklerini, kulüp adına 1 milyon liralık bağış yaptıklarını kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Sepil, Spor