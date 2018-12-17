Göztepe Kupada Moral Arıyor

Ziraat Türkiye Kupası
5. Tur rövanş karşılaşmasında Göztepe, yarın Nazilli
Belediyespor ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası
5. Tur ilk maçında 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, yarın saat 17.00'de rakibini İzmir
'de ağırlayacak. Bornova
Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan
Numanoğlu yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor
ile 0-0 berabere kalarak ligde galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe, rakibi Nazilli Belediyespor karşısında galip gelerek hem moral depolamak hem de bir üst tura adını yazdırmak istiyor.
İki takım daha önce 2015-2016 sezonunda tek maç üzerinden oynanan Türkiye Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya geldi. Göztepe, İzmir'de normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. Profesyonel Disiplin Kurulu, maçta cezalı Mustafa Enes Öztürk'ü oynattığı tespit edilen Göztepe'yi 3-0 hükmen mağlup ilan etti. - İZMİR
İzmir,Nazilli,Türkiye Kupası
Kaynak: İHA