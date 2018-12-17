17 Aralık 2018, 12:13
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Göztepe Kupada Moral Arıyor

Göztepe Kupada Moral Arıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Göztepe, yarın Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Göztepe, yarın Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, yarın saat 17.00'de rakibini İzmir'de ağırlayacak. Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak ligde galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe, rakibi Nazilli Belediyespor karşısında galip gelerek hem moral depolamak hem de bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

İki takım daha önce 2015-2016 sezonunda tek maç üzerinden oynanan Türkiye Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya geldi. Göztepe, İzmir'de normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. Profesyonel Disiplin Kurulu, maçta cezalı Mustafa Enes Öztürk'ü oynattığı tespit edilen Göztepe'yi 3-0 hükmen mağlup ilan etti. - İZMİR İzmir,Nazilli,Türkiye Kupası
Kaynak: İHA

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