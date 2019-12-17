Haberler » Spor » Göztepe kupada tur peşinde - Spor

Göztepe kupada tur peşinde

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek 5 maç sonra yenilgi yüzü gören Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında yarın İstanbul'da 2-1 yendiği Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

17.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:23Göztepe kupada tur peşinde

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda 'ne 3-1 yenilerek 5 maç sonra yenilgi yüzü gören Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında yarın İstanbul'da 2-1 yendiği Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Sarper Barış Saka'nın yöneteceği müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Göztepe'de sakatlığı süren orta saha Poko mücadelede forma giyemeyecek. Göztepeli taraftarlar ise maçı 11 TL karşılığında kapalı tribünden izleyebilecek.

Cumartesi günü Süper Lig'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Galatasaray'la kozlarını paylaşacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, Karagümrük karşısında genç ve yedek ağırlıkla kadroyla sahaya çıkacak. Gençlerbirliği mağlubiyetini geride bıraktıklarını belirten Palut, "Alınan mağlubiyetler bizde kırgınlık yaratmamalı. Önce kupada turu geçeceğiz, ardından Galatasaray maçına odaklanacağız. İki maçımızı da en iyi şekilde atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i şöyle;

"Göktuğ - Murat, Atınç, Reis, Leo, Borges, Mossoro, Deniz, Yasin, Yalçın, Eren"


- İzmir

Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:24 Hasan Kartal'dan harcama limiti uyarısı! - Spor
12:24 Bundesliga keyfi CANLI yayınla Misli.com'da! iddaa'da "2.5 ÜST" oranı... - Spor
12:19 Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı yayın bilgileri) - Spor
12:18 Trabzonspor, kaçan puanlara yanıyor - Spor
12:15 Alfredo di Stefano Efsanesi - Spor
11:40 17 yaşındaki yıldız adayına 100 milyon euro! - Spor
11:18 G.Saray'ın istediği eski Başakşehirli serbest kaldı - Spor
11:09 Ersun Yanal depremi! F.Bahçe ilk adayı belirledi - Spor
10:17 "O parmağı eşine sakla" pankartı ipleri kopardı - Spor
09:35 Ünlü futbol yorumcusu canlı yayında fenalaştı - Spor
17.12.2019 12:26:34