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Göztepe, kupadaki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

02.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:32Göztepe, kupadaki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.
Göztepe kafilesi, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: AA

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