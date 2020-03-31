Göztepe’li Oyunculardan Taraftarlara Film Önerisi

Dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda birçok kişi gibi evlerinde karantinaya çekilen Göztepe'li oyuncular, taraftarlarına evde oldukları süre boyunca izleyebilecekleri kendi favori filmlerini önerdiler.

Kaynak: Dugout