22 Şubat 2019, 23:25
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Göztepe Maçının Yıldızı Abdülkadir Parmak, Kuzeninin Kansere Yakalandığını Açıkladı

Göztepe maçında gösterdiği performansla alkış alan Abdülkadir Parmak, "Kuzenim kanser hastalığına yakalandı. Ben bu formayı giymek için 24 yıl bekledim, savaştım ve kazandım. O da bu savaşı kazanacak ve hastalığını yenecek." dedi.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile İzmir Bornova Stadında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Hugo Rodallega, Abdülkadir Parmak ve Kadu (kk) kaydetti. Göztepe'nin tek golü Deniz Kadah'tan geldi.

"SAVAŞTIM VE KAZANDIM"

Maçta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Abdülkadir Parmak, karşılaşma sonunda, "Kuzenim kanser hastalığına yakalandı. 4. seviyede hastalığı. Ben bu formayı giymek için 24 yıl bekledim, savaştım ve kazandım. O da bu savaşı kazanacak ve hastalığını yenecek." dedi.

Spor


YORUMLAR (4)
MERT: adam içindeki acısını paylaşmış insanlarla bi hayır duası yapar insan olan insan dedim sen üzerine alınma cendere
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SİEATA: annene acil şifalar kardeşim !
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CENDERE: Peki bundan bize ne hacu, benimde annem kanser sen kuzenden bahsediyon
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  • OZAN OZAN : beynine çivicak gereksiz
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  • NE ALAKA : Ne gerizekalica yorum Allah annene şifa versin de boyle saçma yorum mu olur neyin kafasını yasiyon
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