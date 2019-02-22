Göztepe Maçının Yıldızı Abdülkadir Parmak, Kuzeninin Kansere Yakalandığını Açıkladı

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile İzmir Bornova Stadında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Hugo Rodallega, Abdülkadir Parmak ve Kadu (kk) kaydetti. Göztepe'nin tek golü Deniz Kadah'tan geldi.

"SAVAŞTIM VE KAZANDIM"

Maçta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Abdülkadir Parmak, karşılaşma sonunda, "Kuzenim kanser hastalığına yakalandı. 4. seviyede hastalığı. Ben bu formayı giymek için 24 yıl bekledim, savaştım ve kazandım. O da bu savaşı kazanacak ve hastalığını yenecek." dedi.