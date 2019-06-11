11.06.2019 17:01
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Göztepe, Manuel Fernandes transferinde mutlu sona yakın

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Portekizli yıldız oyuncu Manuel Fernandes ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Göztepe, Türkiye'ye dönmek ve tekrar Süper Lig'de forma giymek isteyen Manuel Fernandes ve menajeri ile yapılan görüşmeler sonucunda büyük ölçüde anlaşma sağladı. Göztepe kaptanı Beto'nun vatandaşı Fernandes'in transferinde etkin rol oynadığı öğrenilirken, Göztepe yönetiminin bu transferi bitirmek için tüm fedakarlığı yapacağı öğrenildi.

GÖZTEPE'NİN PROJELERİ ANLATILDI

Göztepe'nin ve projelerin anlatıldığı görüşmede Fernandes'in de Göztepe'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılarda, Mehmet Sepil'in Fernandes transferini yeni stat ile birlikte taraftara hediye olarak sunmak istediği de gelen bilgiler arasında.

(TRT Spor)

Göztepe, Manuel Fernandes transferinde mutlu sona yakın
Beto, Manuel Fernandes, Spor

YORUMLAR (6)
DÜRBÜNLÜ: Göztepe seneye şampiyon diyebiliriz:)
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KEREM: Ne projesi var göztepenin?tek projesi ligde kalmak
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TİM0135: Bu sene zar zor ligde kaldın göz göz. Seneye ligden düşmeyi kafaya koydunuz galiba, la bu herif bütçeyi çökertir, bu neyin kafası?!
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EMRE: Büyük takımlara gelmedi göztepeye mi gelcekmiş kamil
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