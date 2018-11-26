Göztepe-Medipol Başakşehir Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile Medipol Başakşehir
'in karşılaştığı 13. haftanın kapanış maçında Göztepe, son oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparken, Medipol Başakşehir ise Çaykur Rizespor
müsabakasının ilk 11'inde 1 farklı ismi sahaya sürdü.
Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş
, ligde 2-1 yenildikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte Kadu ve Andre Poko'nun yerine Wallace Reis ile Alpaslan Öztürk
Medipol Başakşehir karşısında mücadele etti.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı
ise 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasına göre 1 farklı isme şans verdi. Avcı, o müsabakada ilk 11'de yer alan cezalı Mahmut Tekdemir
'in yerine Gökhan İnler'le maça başladı. Emre Belözoğlu
ile Emmanuel Adebayor
'un yedek soyunduğu Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle İzmir
'e getirilmeyen Arda Turan
kadroda yer almadı.
Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler, sezonun birinci haftasındaki Trabzonspor
karşılaşmasının ardından ikinci kez ilk 11'de yer aldı. İstanbul
temsilcisinin genç oyuncusu Salim Farsak ilk defa maç kadrosunda kendisine şans buldu.
Sahaya "İyi ki varsın öğretmenim" yazılı pankartla çıkan Göztepeli futbolcular "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla turuncu bant ile mücadele etti.
Erzurumspor Kulübü,Başakşehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:22