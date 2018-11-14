Göztepe, Medipol Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig'de 26 Kasım Pazartesi günü Medipol Başakşehir
'le karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligde 12. haftada konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 3 günlük iznin ardından Medipol Başakşehir maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Bayram Bektaş
yönetiminde ısınmanın ardından pas çalışması yapan futbolcular ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Adama Traore'nin yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında yer alan Beto
, Andre Poko, Celso Borges ve Lamine Gassama antrenmanda yer almadı. Deniz Kadah
ve Kerem Atakan Kesgin ise takımdan ayrı çalıştı.
Başakşehir
14 Kasım 2018 Çarşamba 19:58