Göztepe Moral Bozmadı

Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta evinde oynayacağı Akhisarspor maçını kazanıp kümede kalma yolunda avantajı eline geçirmek isteyen Göztepe, milli aradaki özel karşılaşmada 1'inci Lig'de lider durumda olan Denizlispor'a deplasmanda tek golle mağlup olurken moralini bozmadı. Genç ve yedek ağırlıklı kadroyla mücadeye eden Göztepe'de milli takımlarına çağrılan Andre Poko, Celso Borges, Beto Pimperel, Lamine Gassama ve Lumor Agbenyenu'nun yarından itibaren idmanlarda yer alacağı bildirildi.Denizlispor deplasmanından tüm oyuncularını görme şansı bulan Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, "Bu sadece bir hazırlık maçıydı. Eksik kadroyla oynadık. Genel bir değerlendirme yapmam mümkün değil. Sonuca odaklanmıyoruz. Tek düşüncemiz Akhisarspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak ve motive olmak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürecek İzmir ekibinde sol bek Traore ve orta saha Atakan'ın sakatlıkları sürüyor. - İzmir