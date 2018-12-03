Göztepe, Nazilli Belediyespor Deplasmanında

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında yarın TFF
3. Lig 1. Grup temsilcisi Nazilli
Belediyespor ile karşılaşacak.
Ligde son 3 maçında puan alamayan Göztepe, bu sezon 4. turdan başladığı Ziraat Türkiye Kupası
'nda 5. turda Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda yarın saat 14.45'te başlayacak Nazilli Belediyespor-Göztepe maçında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık
'ta İzmir
'de oynanacak.
Fazla süre almayan oyuncuların forma giymesinin beklendiği Göztepe'de Deniz Kadah
, Kerem Atakan Kesgin, Axel Ngando ve Adama Traore'nin sakatlıkları bulunuyor.
Göztepe, daha önce 1. Lig'de yer aldığı 2015-2016 sezonunda tek maç üzerinden oynanan Türkiye Kupası'nın 3. turunda Nazilli Belediyespor'a İzmir'de normal süresi 1-1 biten müsabakada 2-1 mağlup olmuştu. Profesyonel Disiplin Kurulu, bu maçta cezalı Mehmet Enes Öztürk'ü oynatan Göztepe'yi 3-0 hükmen mağlup ilan etmişti.
Türkiye Kupası,Nazilli
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:11