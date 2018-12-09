Göztepe Ne Atıyor Ne de Puan Alabiliyor

Ligde en son 11. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor
'u 2-0 mağlup eden Göztepe, sonra çıktığı 4 maçta sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'a 2-1, Medipol Başakşehir
'e 2-0, Antalyaspor
'a 1-0 ve dün de Demir Grup Sivasspor
'a 2-0 yenildi. Ligde 11. haftada 8. durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, 15. haftanın ardından kendisine 12. sırada yer buldu.
Üst üste 4. maçından yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılı ekip liglerde en son 1. Lig'de mücadele ettiği 2015-2016 sezonunda son 4 haftada sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.
Gol de atamıyor
Göztepe, Demir Grup Sivasspor maçıyla üst üste 3. maçında gol sevinci yaşayamadı. Son golünü 2-1 yenildiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında kaydeden sarı-kırmızılı ekip Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol bulamadı. İzmir
temsilcisi bu sezon ligdeki 15 maçın 6'sında gol üretemedi.
Sarı-kırmızılı ekipte Andre Casto ve Andre Poko'nun ardından kırmızı kartla cezalandırılan 3. futbolcu Kadu oldu. Brezilyalı stoper gelecek hafta forma giyemeyecek.
Başakşehir,Erzurumspor Kulübü,Sivasspor
09 Aralık 2018 Pazar 13:53