Göztepe'nin 95 yıllık stat hasreti bitiyor

Temeli 9 Eylül 2017'de atıldı

Kurdele kesilecek

"Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an"

"Çok güzel bir atmosfer bekliyoruz"

Halk stadın çatısında spor yapabilecek

"Sürekli yaşayan bir yer olacak"

Ayakta seyirci uygulaması da ilk olacak

Statta yok yok

"Eve dönüyoruz"

Onur ATIŞ/ İZMİR, - Türk futbolunun köklü kulübü Göztepe'nin 95 yıllık stat özleminin sona ermesine artık saatler kaldı. İzmir temsilcisi, yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçla yeni evi Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuşacak.

Göztepe Spor Kulübü ve İzmir yeni bir spor ve yaşam merkezine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Türk futbolunun çınarı Göztepe'nin 95 yıllık tarihindeki ilk evi olacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, kapılarını açıyor. Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, 19'uncu haftada yarın oynanacak Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni mabedinde ilk kez taraftarlarının önüne çıkacak.

KURDELE KESİLECEK

İhalesi 14 Haziran 2017'de yapılan Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın temelini 9 Eylül 2017 tarihinde atan dönemin Başbakanı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış maçında stattaki yerlerini alacak. Yarın saat 14.00'te stadın açılış kurdelesi kesilecek. Spor, iş ve siyaset dünyasından birçok kişi de Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde olacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, Göztepe'nin eski kulübü Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada yeni stattaki yerini alacak.

"HAYALLERİN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜ AN"

Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, statta Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Papatya, "Hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir an yaşıyoruz. Heyecanla, aşk ve sevgi, tüm duyguları yaşıyoruz. Artık hayallerimizin son noktasına geldik" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER BEKLİYORUZ"

Yeni statlarında atmosferin müthiş olacağını belirten Papatya, "Çok mutluyuz. Beşiktaş karşılaşmasında çok güzel bir atmosfer bekliyoruz. 95 yıldır sahip olamadığımız bir şeye kavuşacağız. Göztepe taraftarının ve camianın heyecanı eklendiği zaman stadımızda müthiş bir atmosfer olacağından şüphemiz yok. Türkiye'de ve Avrupa'da çok güzel bir ambiyansın yaşanacağı bir stadımız olacak. Göztepe taraftarı zaten bugüne kadar diğer statlarda da mükemmel bir hava oluşturmuştu. Şimdi kendi evimizde, Avrupai bir statta taraftarımız atmosferi oluşturacak" ifadelerini kullandı.

HALK STADIN ÇATISINDA SPOR YAPABİLECEK

Başkan Mehmet Sepil'in statta büyük emeklerinin olduğunu dile getiren Talat Papatya, "Başkanımızın inşaat mühendisi olması buraya büyük emek vermesini sağladı. Merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin de çok katkısı var. Mehmet Sepil bir vizyon koydu. Doğru işler yaptığımız zaman her şey kabul görüyor. İzmir halkından hükümete, yerel yönetimlerden taraftarımıza kadar herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Stadın bölge halkına çok önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Papatya, "Burası önceden vatandaşlarımızın spor yaptığı bir alandı. Stadımızı yaparken bölge halkının spor yapma hakkını ellerinden alamazdık. Şimdi stadın çatısında spor yapabilecekleri bir konsept oluşturduk" diye konuştu.

"SÜREKLİ YAŞAYAN BİR YER OLACAK"

Stadın çatısında 600 metrelik yürüyüş parkurunun bulunduğu anlatan Talat Papatya şunları kaydetti:

"İnsanlarımız spor aktivitelerini çok rahat şekilde yapacak. Stadın şehir içinde olması da önemli bir özellik. Ancak stadımız yükseklik olarak asla şehrin silüetini bozmadı. Yükseklik olarak yan binaların üstüne çıkmadı. Burası sürekli yaşayan bir yer olacak. Çevre halkının yararlanabileceği kafeler, restoranlar, fitness salonları ve müzeler bulunacak. Çocuk müzesi gibi projelerimiz de olacak. Bunun haricinde 400 araç kapasiteli 2 katlı otoparkımız mevcut. Bu ciddi bir eksiklikti ve bunu da tamamladık."

AYAKTA SEYİRCİ UYGULAMASI DA İLK OLACAK

Ayakta seyirci uygulamasının ilk kez Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde hayata geçirileceği bilgisini veren Papatya, "Stadımızın en büyük özelliklerinden biri ayakta seyirci uygulamasının yapılması. Kale arkasında Beşiktaş maçının ardından taraftarlarımız ayakta maç izleyecek. Futbol Federasyonu'nda gerekli yönetmeliği çıkardık. Ancak bu Beşiktaş maçından sonra faaliyete geçecek. Evimizdeki diğer maçta geçici taktığımız koltuklar sökülecek ve seyircilerimiz ayakta atmosferi yaşayacak. Bu uygulama Almanya'da Borussia Dortmund'da var, 'Sarı Duvar' adıyla taraftarlar maçı ayakta takip ediyor. Bizde coşku 5'e katlanacak. Kombine ve loca satışlarımız ise çok iyi düzeyde. 17 bine yakın kombine sattık. 39 locanın 35'i satıldı. Yoğun ilgi gösterildi. Deplasman tribünümüz de hazır. Bütün takımları ve taraftarlarını en iyi şekilde misafir edeceğiz" şeklinde konuştu.

STATTA YOK YOK

Göztepe'nin yeni stadı Gürel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Türkiye ve Avrupa'da birçok ilki içinde barındıracak. Kulübün eski Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine inşa edilip 34 dönüm alan ve toplam 100 bin metrekare kapalı alanı kapsayan tesis, 218 milyon 900 bin TL'ye mal oldu. Stadın altında 400 araçlık 2 katlı otopark alanı bulunurken, 39 loca, kafeler, restoranlar, ticari alanlar, kulüp ve oyuncak müzeleri, sağlık merkezi ve fitness salonları da halkın kullanımına açılacak. Zemini hibrit çim olan statta led stadyum aydınlatmaları kullanılacak. Stadın çatısı ise eşi benzeri bulunmayan bir konseptte yapıldı. Çatıda ülkemizde ilk olan 600 metrelik yürüyüş parkuru oluşturuldu. Ayakta seyirci uygulamasının faaliyete geçmesiyle Beşiktaş maçı sonrası stat kapasitesi 20 bin 56'dan 25 bine çıkacak. Stadın ticari alanları, müzeleri ve sağlık merkezi ise önümüzdeki aylarda tamamlanacak.

"EVE DÖNÜYORUZ"

Yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de, maça saatler kala heyecan giderek artıyor. Karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen Göztepeli futbolseverler ve semt sakinleri geri sayıma geçerken, caddeler, sokaklar, dükkanlar ve apartmanlar bayraklarla süslendi. Taraftarlar Mithatpaşa Caddesi'ne, "Eve dönüyoruz" yazılı dev bayraklar astı.

Tarihi maç için çeşitli hazırlıklar yapan Göztepeliler, çok güzel bir atmosfer oluşturacaklarını söyledi. Göztepe taraftarı ve semt esnafı Serhan Ergüz, çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Yıllardır stadı büyük bir özlemle beklediklerini belirten Ergüz, "Senelerce iç saha maçlarımızı farklı yerlerde oynadık. Bursa'ya gittik, Sakarya'ya gittik, Manisa'ya gittik. Son 2 senedir de Bornova'da oynuyoruz. Yeni stadımızın heyecanını yaşıyoruz. Bayraklarımızı hazırladık. Kadınından erkeğine, yaşlısından çocuğuna herkes hazırlık yaptı. Yalı Grubu'ndaki arkadaşlarımız kortej düzenleyecek. Yürüyüş organize ettik. Koreografi şovları yapacağız, özel bir açılış olacak. Burası sadece futbol maçlarının oynandığı bir stat değil, herkesin faydalanacağı yaşam merkezi olacak" dedi.

Göztepe'nin hiçbir maçını kaçırmadıklarını belirten Rüştü Benli, "Çok heyecanlıyız, inanılmayacak kadar mutluyuz. Saatleri değil, dakikaları sayıyoruz. Çok acılar çektik, çok cefalar çektik. Bizim için hayaldi. Gerçekleştiği için çok mutluyuz. Yeni stadımız bütün Göztepe camiasına, İzmir'e uğurlu gelecek" diye konuştu. Cüneyt Çetindere ise "Sözün bittiği yerdeyiz. Çocukluğumuzun geçtiği yerlerde evimiz yoktu. Başkanımız Mehmet Sepil'e çok teşekkür ediyoruz. Heyecanlıyız, toprak sahalarda oynadık ve şimdi hayalimiz gerçek oluyor" ifadelerini kullandı.

Kadınların yeni statta daha fazla yer alacağını vurgulayan Arzu Ergüz, maçlarda küfrün ve şiddetin yer almaması gerektiğini söyledi. Arzu Ergüz, "Stadımız hepimize hayırlı olsun. Bunu açılış gibi değil bayram gibi görüyoruz. Semtte erkeklerden çok, kadınların coşkusu var. Hazırlıklarımızda hepimizin elleri değdi. Renkler bizi büyülüyor, yaşasın Göztepe. Umuyorum küfrün, hakaretin, şiddetin olmadığı maçlar izleriz. Bu semtte hep beraber eğlenceli işler yapabiliriz. Stadımızı özlemle bekliyoruz, evimize geri dönüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden muhabir anonsu

Stattan detay görüntüler

Stadın üzerinden drone ile görüntüler

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ile röportaj

Göztepe semtinden ve bayraklardan detay görüntüler

Göztepe taraftarlarıyla röportaj

Haber: Onur ATIŞ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ, Melis KARAKUZULU/ İZMİR,