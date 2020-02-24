Göztepe'nin avantajı İzmir olacak

SÜPER Lig'de son olarak Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin en büyük avantajı evi olacak. Yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı'nın açılmasıyla adeta çehresi değişen sarı-kırmızılılar kalan 12 maçın 7'sini sahasında oynayacak. Avrupa kupalarına katılma yolunda hedefini ilk 5 olarak belirleyen Göz-Göz, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Sivasspor'u konuk edecek. Kalan 5 müsabakada ise Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanına çıkacak Göz-Göz, taraftarının desteği ile Avrdupa hedefine ulaşmak için çabalayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ve Gaziantep FK'yı konuk eden Göztepe, 2 maçtan 4 puan aldı. Beşiktaş'ı açılış müsabakasında 2-1 yenen İzmir ekibi, Gaziantep FK'yla ise son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Göztepe toplam 10 iç saha karşılaşmasında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti, 16 puan topladı. Göztepe evinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ise 7 puan almayı başardı. Deplasmanlarda da iyi sonuçlar elde eden Göztepe, gurbette en iyi performans sergileyen 3 takımdan biri oldu. Dış sahada 12 müsabakaya çıkan Göztepe, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 18 puanı hanesine yazdırdı.

- İzmir