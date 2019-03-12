12 Mart 2019, 12:40
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Küme Düşme Potasına Gerileyen Göztepe, Son 5 Yılın En Kısır Sezonunu Yaşıyor

Kasımpaşa beraberliğiyle birlikte küme düşme potasında yer alan Göztepe'nin forvetleri, toplamda 6 gol attı. Takım, son 5 sezonun en kısır sezonunu yaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalıp 27 puanla düşme hattından kurtulamayan Göztepe, son 5 yılın en kısır sezonunu yaşıyor. Bu sene gol yollarında büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılar 25 haftada rakip filelere sadece 26 gol bırakarak ligin en az üreten ekiplerinden biri oldu. Geçen sezon 25 haftada Süper Lig'de 38 kez ağları sarsan Göztepe, 2016-17'de 1. Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu dönemde yine 25 maç sonunda 38 gol atmayı başardı. Göztepe 2015-16'da 1. Lig'de 29 golle oynarken, 2. Lig'de şampiyonluk yaşadığı 2014-15'te ise 39 kez sevinç yaşadı. Bu sezon özellikle golcülerinden verim alamayan, devre arasında santrfor takviyesi de yapmayan İzmir ekibi, 10 maçı gol atamadan tamamladı.

FORVETLERİN TOPLAM 6 GOLÜ VAR

Ligde 2 Galatasaray maçının anı sıra, Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Sivasspor, Bursaspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya karşı gol sevinci yaşayamayan Göz-Göz'de forvetlerden Jerome 3, Deniz Kadah 2, Ghilas da 1 gol atabildi. Osmanlıspor'dan kiralanıp ilk devre forma giyen Arnavut futbolcu Cikalleshi ise Süper Lig'de Göztepe formasıyla gol sevinci yaşayamadan Akhisarspor'un yolunu tuttu. Genç forvet Samed Ali de yine siftah yapamadan ara dönemde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a gitti. Bu hafta İstanbul'da Beşiktaş'ın misafiri olacak İzmir ekibinde bitime 9 hafta kala ortaya çıkan tablo taraftarı endişelendirdi. Teknik direktör Tamer Tuna ise sezon sonu kümede kalan tarafın kendileri olacağını yineledi.

Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR (6)
DASADADD: yaa işte böyle..fener son sıralarda da olsa böyle konuşursunuz her zman feneri.çünkü fenerim bu ülkedeki en büyük takımdır.bu kadar.
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  • ŞAPKACI : EVET ÇOK BÜYÜKTÜR, YÜZDE 70 İ HAVA OLAN CİPS PAKETİ GİBİ.
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İZMİRİN İNCİSİ GÖZTEPEMİZ: Anlı şanlı Göztepemiz, İzmirin Egenin ve Türkiyenin gururudur herzaman, Göztepesiz süperlig olmaz, biz taraftarlar, her zaman her yerde yanındayız,Türkiyemizin büyük güzide kulüplerinden bi tanesidir "Göztepe"
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CEKO: fener düşsün daha iyi izmirin takımı yok süper ligde :)
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GS 1905: Korkmayın la akhisar erzurum birde fener düser, siz yırtarsınız
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